Taça de Portugal: Sporting bate Benfica e vai disputar final com FC Porto

Redação com Lusa

Leões procuram alargar recorde conquistas. Dragões são campeões em título

O Sporting assegurou, este sábado, a presença na final da Taça de Portugal de andebol, ao derrotar nas meias-finais o Benfica por 33-30, defrontando no encontro decisivo, no domingo, o FC Porto, que venceu o Madeira SAD.

Em Matosinhos, os leões atingiram o intervalo já com uma vantagem de sete golos (18-11), tendo conseguido, apesar de uma reação encarnada, conseguido segurar o triunfo e a presença na final da prova.

Na final, o Sporting, que procura alargar o seu recorde de Taças, atualmente fixado nas 15, vai medir forças com o FC Porto, detentor do troféu e que procura o 10.º cetro do seu historial, que hoje derrotou na outra meia-final o Madeira SAD, por 35-29.