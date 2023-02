Taça de Portugal: confira o sorteio dos oitavos de final

Sporting prossegue defesa da Taça de Portugal de andebol frente ao FC Gaia

O Sporting, detentor da Taça de Portugal de andebol, vai prosseguir a defesa do troféu com uma deslocação a casa do FC Gaia nos oitavos de final da presente edição, a 4 de março, ditou o sorteio.

Após afastar nos 16 avos de final o Boa Hora (41-28), o Sporting, que é o clube que mais vezes ergueu o troféu, com 16 títulos, vai disputar o acesso aos quartos de final em casa do FC Gaia, que eliminou na ronda anterior o AC Fafe (30-22).

O campeão nacional FC Porto, que eliminou o Académico de Viseu (47-23), vai deslocar-se até casa do Vitoria de Setúbal, que afastou o Clube Vela Tavira (37-18), enquanto o Benfica, que venceu o 1.º Dezembro (43-23), irá receber o São Bernardo, que se apurou com um triunfo tangencial sobre o Alto do Moínho (39-38).

O sorteio ditou ainda um duelo "secundário", que irá apurar uma das seis equipas da segunda divisão ainda em prova para os quartos de final, entre Boavista e Xico Andebol, respetivamente terceiro e segundo classificados da Zona 1.

Jogos dos oitavos de final

ABC (I) - SC Horta (II)

Boavista (II) - Chico Andebol (II)

Arsenal Devesa (II) - Póvoa AC (I)

ADA Maia (I) - Belenenses (I)

FC Gaia (I) - Sporting (I)

Vitória de Setúbal (I) - FC Porto (I)

Benfica (I) - São Bernardo (II)

Vitória de Guimarães (II) - Marítimo (I)