Susto na Luz: andebolista do Boa Hora lesiona-se e depois cai da maca

Daan Garcia, jogador de andebol do Boa Hora, lesionou-se na partida com o Benfica e teve de ser conduzido ao hospital. Um acidente, todavia, fez com que caísse da maca quando estava a ser retirado do campo, originando ainda mais preocupação entre os presentes no recinto. Nas redes sociais, o Boa Hora informou que "está de regresso a casa depois de uma ida ao hospital para efetuar os essenciais exames médicos. Não se verificaram lesões, apenas uma contusão nas costas que vai debelar nos próximos dias". O clube deixa ainda um agradecimento às águias. "Resta-nos agradecer a pronta ajuda prestada pelo corpo médico do Sport Lisboa e Benfica e a solidariedade dos atletas do Benfica", pode ler-se.