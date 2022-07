Declarações de Carlos Martingo, treinador da seleção sub-20 de andebol, após a derrota com a Hungria e já com as meias-finais do Europeu no pensamento.

O que falhou: "Apesar de termos aproveitado para rodar um pouco a nossa equipa hoje, penso que poderíamos ter feito um bocadinho mais, principalmente a nível defensivo. Estivemos sempre atrás do resultado, mas nunca desistimos do jogo e fomos tentando chegar perto. Acho que a vitória da Hungria é justa."

Jogo das meias-finais, com a Suécia: "Vai exigir o melhor de Portugal, mas acredito que poderemos batê-los se estivermos ao melhor nível. Faremos tudo para o conseguir e até sexta-feira iremos recuperar os atletas física e mentalmente. De certeza que vamos estar preparados para defrontar uma excelente equipa, senão não estaria nas meias-finais."

Percurso: "Em dez dias, temos sete jogos realizados. Apesar de tudo, temos conseguido gerir o tempo de jogo de cada atleta. Penso que nenhum deles estará muito sobrecarregado e hoje também deu para alguns descansarem completamente. Acredito que sexta-feira vamos estar na máxima força e preparados para jogar a 100%."