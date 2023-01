"Suécia? Nós, os portugueses, temos um certo gosto por isso..."

Declarações proferidas no final do jogo de andebol entre as seleções de Portugal e Cabo Verde, para a segunda fase do Mundial, em Gotemburgo, que o conjunto luso venceu por 35-23.

Leonel Fernandes (jogador de Portugal): "Tínhamos uma responsabilidade acrescida depois do empate com o Brasil [28-28], que foi um resultado que não estávamos à espera e ficamos desapontados. Mas estas coisas acontecem, especialmente nos mundiais, e temos que saber gerir isso. Não entramos mal no jogo, mas não estávamos a conseguir resolver os problemas que Cabo Verde nos estava a levantar. Na segunda parte mudamos a mentalidade, começamos a ser mais agressivos e coesos na defesa, e, obviamente, isso começou a colocar-lhes dificuldades. Começamos a ter golos fáceis, alguns sem guarda-redes na baliza, e isso foi um fator importante nesta vitória.

Agora [no domingo com a Suécia] vamos ter quase uma final. Vai ser difícil, como é óbvio, porque é a Suécia, a jogar em casa, num ambiente brutal, incrível, mas acho que nós, os portugueses, temos um certo gosto por isso e já demos provas que em momentos difíceis conseguimos obter a vitória".