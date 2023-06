Sub-21: Portugal garante presença na Ronda Principal do Mundial'2023

Portugal na Ronda Principal do Mundial de andebol sub-21 após vitória do Brasil.

A seleção portuguesa de andebol de sub-21 assegurou esta quarta-feira a presença na Ronda Principal do Mundial de 2023, ao vencer a estreante Costa Rica (52-21) e ao beneficiar do triunfo do Brasil sobre o Kuwait (29-20).

Com duas vitórias em dois jogos, as duas seleções asseguraram já o apuramento para a fase seguinte, pelo que agora vão discutir na sexta-feira o triunfo no Grupo C, com Portugal a ter a vantagem de poder empatar devido a melhor diferença de golos.

A seleção nacional, que está a disputar pela 11.ª vez o maior torneio mundial do escalão, subiu uma vez ao pódio, em 1995, na Argentina, quando terminou em terceiro lugar, e foi quarta classificada na última edição da prova, em 2019, em Espanha.