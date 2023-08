Sub-17: Portugal entra a perder no Europeu feminino de andebol

Redação com Lusa

Derrota por quatro golos frente à Dinamarca.

Portugal perdeu frente à Dinamarca, por 22-18, na estreia no Grupo C do Euro'2023 feminino de andebol de sub-17, que decorre em Podgorica, Montenegro, até 13 de agosto.

A equipa comandada por Sandra Fernandes não conseguiu impor-se frente às nórdicas, que, desde 2005, têm três medalhas de ouro, uma prata e uma bronze em Europeus, e ao intervalo perdiam por 11-8.

Giovana Moniz foi a jogadora em evidência no conjunto luso, com cinco golos apontados, enquanto a dinamarquesa Nikoline Skov Johansen foi considerada a melhor em campo, por culpa dos seis remates certeiros.

Na próxima ronda, agendada para sexta-feira, as lusas defrontam a Noruega, seguindo-se o confronto com a seleção dos Países Baixos, marcado para domingo.