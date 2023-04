Sporting volta a tombar por um golo na Liga Europeia de andebol

Tal como na campanha passada, o Sporting foi afastado da final-four por uma bola.

Depois do Magdeburgo, o Montpeller. Depois do 65-64 com os alemões, o 63-62 com os franceses. Ou seja, o Sporting foi esta terça-feira afastado da final-four da Liga Europeia de andebol por um golo pela segunda temporada consecutiva.

Os leões, que na primeira mão destes quartos de final empataram, no João Rocha, 32-32, perderam em terras gaulesas por 31-30, numa partida em que o técnico Ricardo Costa se viu privado do único lateral-direito de raiz que tem no plantel, o filho Kiko Costa, desqualificado cerca dos 13 minutos por, num livre de sete metros, ter enviado a bola à cabeça do guarda-redes Charles Bolzinger.

Leo Maciel, com 13 defesas, e Salvador Salvador, com oito golos erm 12 remates, foram dos melhores elementos dos verdes e brancos.