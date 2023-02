Sporting vence U. Maia e assume liderança do campeonato de andebol

Verdes e brancos fizeram este domingo o segundo jogo consecutivo, depois de, na véspera terem jogado para a Taça de Portugal

Depois de, na véspera, ter ganho na deslocação ao Boa Hora, para a Taça de Portugal, o Sporting recebeu e venceu, este domingo, o U. Maia, por 35-27, em jogo que se encontrava em atrasado da 13.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1.

Com as contas acertadas, tendo todas as equipas 13 jogos, os verdes e brancos assumiram a liderança, com 37 pontos, mais um do que FC Porto e Benfica.

Francisco Tavares foi o melhor marcador dos leões, com oito golos.

Nota ainda para as estreias da equipa principal de António Madaleno, de 18 anos, primo de Salvador Salvador, e Miguel Bernardino, de 17.