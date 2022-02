Sporting vence Tatabánya e está perto dos "oitavos" da Liga Europeia

Redação com Lusa

O Sporting ascendeu esta terça-feira ao terceiro lugar do grupo D da Liga Europeia de andebol ao receber e vencer os húngaros do Tatabánya, por 34-26, em jogo da oitava jornada, estando agora a uma vitória dos oitavos de final.

Os "leões" até poderiam ter garantido esta terça-feira um lugar na fase seguinte, contudo os gregos do AEK de Atenas venceram os franceses do Nîmes, líderes do grupo, por 34-30, pelo que são agora obrigados a ganhar pelo menos um dos dois próximos jogos.

Diante dos helénicos, na Grécia, a 1 de marco, ou em casa na receção aos gauleses, a 8.

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting -- Grundfos Tatabanya, 34-26.

Ao intervalo: 15-13.

Sob a arbitragem dos polacos Bartosz Leszczynski e Marcin Piechota, as equipas alinharam e marcaram:

Sporting (34): Matevz Skok, Edmilson Araujo (2), Natán Diaz (4), Jonas Tideman (2), Mamadou Gassama (5), Jens Schöngarth (2) e Josep Ortiz (2). Jogaram ainda: Manuel Gaspar, Yassine Balkaied, Francisco Costa (6), André José, Carlos Ruesga (4), Salvador Salvador, Erekele Arsenashvili (2), Francisco Tavares (2) e Martim Costa (3).

Treinador: Ricardo Costa.

Grundfos Tatabanya (26): Lazlo Bartucz, Bence Hornnyak (2), Darko Stojnic (3), Matias Gyori (2), Lukas Urban (1), Gabor Ancsin e David Fekete. Jogaram ainda: Piotr Wyszomirski, Atila Toth (1), Adam Juhasz (2), Stephan Sunajko (5), Zsolt Balogh (8), Bence Zdolik (2), Aliasksei Ushal, Viorel Fotache e Mark Bodor.

Treinador: Dragan Djukic.

Assistência: Cerca de 500 espectadores.