Sporting vence na Liga Europeia de andebol, Benfica e Águas Santas perdem

Aspirações dos encarnados, detentores do troféu, não ficam beliscadas com a derrota.

O Sporting venceu esta terça-feira os dinamarqueses do Skjern Handbold e praticamente assegurou os oitavos de final da Liga Europeia de andebol, enquanto o Benfica e o Águas Santas perderam, sem beliscar as aspirações dos encarnados, detentores do troféu.

No Grupo C, os leões repetiram o triunfo forasteiro de há uma semana (30-28), agora por margem mais folgada, 28-24, destronando o adversário e subindo assim ao terceiro lugar quando avançam os quatro primeiros de cada uma das quatro poules.

Os portugueses somam oito pontos e detêm cinco pontos de avanço para o rival que os pode ameaçar nas quatro jornadas que faltam disputar.

Ao intervalo as equipas estavam igualadas 13-13, porém os verde e brancos estiveram mais fortes no segundo tempo, destacando-se Francisco Costa com seis golos, os mesmos de Lasse Uth e Simen Pettersen, que alimentaram a competitividade dos forasteiros, que caíram para o quarto posto.

A 7 de fevereiro, a equipa de Ricardo Costa visita os austríacos do Alpla, últimos do grupo.

O Benfica voltou a perder com os franceses do Montepellier - por 33-27, depois dos 24-26 de há uma semana na Luz -, contudo continua na corrida ao apuramento, mantendo o quarto lugar, com quatro pontos, ainda com dois de vantagem para os seus dois perseguidores.

As águias, que ao intervalo perdiam por 16-12, e que aos 10-10 tiveram o seu último resultado positivo, tiveram em Alexis Borges, com oito golos, e Petar Djordjic, com sete, os seus melhores marcadores, numa partida em que a estrela maior foi Kyllian Villeminot, com 10.

Na próxima ronda recebem agora os eslovacos do Tatran Presov, quintos classificados, igualmente a 7 de fevereiro.

No Grupo D, na Alemanha ante os ucranianos do HC Motor, com o qual há uma semana tinha conquistado o primeiro ponto na competição, o Águas Santas acabou derrotado por 30-24, mantendo-se em sexto e último, dificilmente aspirando à qualificação, já à distância de quatro pontos.

Os maiatos chegaram ao intervalo a perder por cinco golos (13-8), contudo, num bom reinício de jogo, ainda empatariam a 14-14, antes de ficarem novamente por baixo no desafio, no qual se destacou Rui Baptista com sete golos, contra os 10 de Ihor Turchenko.

O próximo encontro será em casa com os espanhóis do Bidasoa Irun, que seguem em terceiro.