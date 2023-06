Sporting vence Marítimo e revalida Taça de Portugal de andebol

Com este triunfo, o Sporting reforçou a liderança do ranking da Taça de Portugal, ao somar o 17.º troféu

O Sporting conquistou hoje a Taça de Portugal de andebol pelo segundo ano consecutivo, ao vencer na final o Marítimo por 30-29, no Funchal, depois de na véspera ter eliminado o campeão nacional FC Porto.

A formação leonina, que acabou o campeonato na segunda posição, já estava a vencer ao intervalo por 17-14.

Com este triunfo, o Sporting reforçou a liderança do ranking da Taça de Portugal, ao somar o 17.º troféu, contra 12 do ABC, nove do FC Porto e seis do Benfica. A formação insular disputou a sua primeira final.

Leia também Internacional Notícia em França: Neymar pode estar a caminho da Arábia Saudita De acordo com a rádio francesa RMC Sport e a CBS Sports, o Al Hilal, após ter falhado a contratação de Lionel Messi, é uma possibilidade real para o extremo brasileiro prosseguir a carreira, após ter sido colocado na lista de jogadores transferíveis do PSG.