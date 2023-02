Sporting vence e luta pelo primeiro lugar do grupo na Liga Europeia

Atletas do Sporting festejam vitória importante

Águas Santas empatou na Macedónia e complicou muito a vida. Benfica, que havia jogado primeiro, perdeu na Alemanha num jogo com influência da arbitragem

O Sporting, que já estava apurado para os oitavos de final da Liga Europeia, venceu esta terça-feira o Granollers, de Espanha, por 38-31, e continua na corrida a vencer o Grupo C.

Com exibições soberbas de Leonel Maciel, Martim Costa e Kiko Costa, os leões estiveram melhores na segunda parte do que na primeira, período que terminou a vencer apenas por uma bola. Na segunda, com uma defesa mais aguerrida e um ataque mais eficaz, o resultado aumentou.

Na Macedónia, frente ao Pelister, o Águas Santas empatou a 27 e, para passar, está agora obrigado a vencer na deslocação ao Skandborg, da Dinamarca, e na receção ao alemão Fuchse Berlim. Uma tarefa muito difícil.

Precisamente na Alemanha, com um arbitragem austríaca a roçar o vergonhoso, o Benfica cedeu perante o Goppingen, mas continua na corrida aos oitavos de final da prova que venceu na época passada.