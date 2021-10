Sporting soma a oitava vitória em oito jornadas

Líder do campeonato venceu em casa do Boa Hora no jogo que abriu a oitava ronda.

Três dias depois da segunda vitória europeia, o Sporting mostrou a sua superioridade natural na passagem pelo campo do Boa Hora, adversário que ocupa a 13.º posição e que tem um jogo em atraso (6.º jornada em casa do FC Gaia, marcado para 29 de dezembro).

Com oito triunfos em oito jornadas, os leões continuam líderes invictos, até aqui em igualdade pontual com o bicampeão FC Porto (2.º), que hoje vai tentar acompanhar o rival de Alvalade com a deslocação a Braga (ABC).

O Sporting entrou bem na primeira parte, conseguindo seis golos de vantagem ao intervalo, que foi gerindo na segunda parte.

O pivô Arsenashvilli Erekle com sete golos e o lateral Francisco Costa com mais sete destacaram-se na partida.

Com o campeonato a parar para os compromissos da seleção Nacional, o Sporting voltará no dia 13 de novembro com a deslocação à Luz para defrontar o rival direto Benfica. Antes disso, no dia 16, o Sporting, líder do Grupo D da Liga Europeia joga em casa dos franceses do Nimes, terceiros , a dois pontos dos leões.