Sporting perde na Suíça para a Liga Europeia

Leões batidos pelos Kadetten, por 26-24, na sétima jornada do Grupo D

O Sporting sofreu a terceira derrota na Liga Europeu, perdendo, na Suíça com o Kadetten, por 26-24, em partida da sétima jornada do Grupo D.

Os leões ainda recuperaram de uma desvantagem de cinco golos no decorrer da primeira parte (8-3), mas, na segunda, voltaram a deixar-se ultrapassar pelos anfitriões. O emblema de Alvalade teve problemas a finalizar, esbarrando numa grande exibição do guardião adversário, que, perto do cair do ano, parou os livres de sete metros de Kiko Costa e Francisco Tavares.

Na próxima ronda, dia 22, o Sporting recebe os húngaros do Tatabanya (19h45), últimos do grupo.