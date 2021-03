Sporting perde com Wisla e compromete "quartos" da Liga Europeia

Redação com Lusa

Equipa portuguesa, orientada por Rui Silva, necessita de vencer a formação polaca na segunda mão dos 'oitavos', a 30 de março, por uma diferença de cinco golos

Os polacos do Wisla Plock venceram, esta terça-feira, o Sporting, por 29-25, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europeia de andebol, pelo que os leões comprometeram a passagem aos "quartos" da equipa portuguesa.

Os quatro golos de desvantagem não são uma barreira intransponível, contudo o Sporting, para vencer por cinco golos, terá de apresentar melhores argumentos, evitando erros técnicos e perdas de bola, e melhor eficácia no encontro agendado para 30 de março, às 19h45.

No Pavilhão João Rocha, os leões até entraram mais fortes no jogo e à passagem dos 10 minutos venciam por 5-3, mas foram "adormecendo" ao ponto de ser necessário um desconto de tempo para "acordar" a equipa e acertar marcações.

Os polacos não apresentaram um andebol demasiado forte na fase inicial, mas as perdas de bola do Sporting junto à área do Wisla Plock resultaram em jogadas de contra-ataque e em golo. Motivo pelo qual, aos 18 minutos, os forasteiros se colocaram na condição de vencedores (9-8).

A igualdade ao intervalo (15-15), graças a dois golos de rajada por parte Edmilson Araújo e Pedro Valdés, dava ânimo ao Sporting para a segunda parte, mas o golo de Daniel Adrejew, a abrir, (16-15) não serviu para galvanizar a equipa.

Os comandados de Rui Silva passaram a jogar mais pausadamente, sobretudo para não correr riscos desnecessários e ser apanhados em desequilíbrio. Contudo, a falta de eficácia não ajudou esta estratégia já que os polacos, aos 48 minutos, venciam por três golos (22-19).

Com uma maior mobilidade na troca de bola e posições em cima da linha defensiva do Sporting, o Wisla foi encontrando espaços para, com facilidade, fazer golos na zona de sete metros, nomeadamente graças a Michael Dasek (sete golos).

Os dois golos de Edmilson Araújo, aos 24 minutos, ainda colocaram o Sporting no jogo (25-27), mas os leões acabariam por não ter estofo e consentir mais dois golos à equipa polaca.

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Wisla Plock, 25-29.

Ao intervalo: 15-15.

Sob a arbitragem de Michal Badura (Eslováquia) e Jaroslav Ondogrecula (Eslováquia), as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting (25): Manuel Gaspar, Pedro Valdés (2), Carlos Ruesga (2), Tiago Rocha (2), Francisco Tavares (5), Jens Schongarth (3) e Tomislav Spruk (1). Jogaram ainda: Matvez Skok, Edmilson Araújo (4), Daniel Adrejew (3), Dmytro Doroshchuk (X), Salvador Salvador (1), Nuno Roque e Joel Ribeiro (2).

Treinador: Rui Silva.

- Wisla Plock (29): Adam Morawski, Michal Dasek (7), Philip Stenmalm (X), León Susnja (1), Przemyslaw Krajewski (2), Mirsad Terzic e Lovro Mihic (3). Jogaram ainda: Álvaro Sánchez (2), Abel Serdio (2), Zoltan Szita (6), Krysztof Komarzewski, Leonardo Ferreira (1) e Nico Elizaga (5).

Treinador: Xavier Sabate.

Marcha do marcador: 2-1 (05 minutos), 5-3 (10), 7-6 (15), 10-9 (20), 11-12 (25), 15-15 (intervalo), 16-15 (35), 18-17 (40), 19-20 (45), 20-23 (50), 25-27 (55) e 25-29 (resultado final).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.