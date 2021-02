Sporting oficializa saída do melhor marcador do último Mundial

Nos 10 anos em que envergou a camisola do Sporting, Frankis Carol, que terminava contrato no final da presente época, conquistou dois Campeonatos Nacionais, uma Taça Challenge, três Taças de Portugal e uma Supertaça de Portugal

O Sporting oficializou esta quinta-feira a saída do andebolista catarense de origem cubana Frankis Carol, que se sagrou melhor marcador do Mundial2021, no Egito, com um agradecimento na sua conta na rede social Twitter.

"Foram dez épocas que jamais esqueceremos. Obrigado e boa sorte, Frankis", referem os "leões", confirmando a anunciada saída do lateral Frankis Carol, de 33 anos, que irá representar o Al-Arabi, do Qatar, país que representou no Mundial2021.

Nos 10 anos em que envergou a camisola do Sporting, Frankis Carol, que terminava contrato no final da presente época, conquistou dois Campeonatos Nacionais, uma Taça Challenge, três Taças de Portugal e uma Supertaça de Portugal.

Frankis Carol, ao serviço da seleção do Qatar, conta ainda no seu currículo com as conquistas das Taça da Ásia de 2018 - em que foi considerado o melhor jogador da competição (MVP) -, e de 2020.

O Al-Arabi anunciou esta semana a contratação de Frankis Carol, melhor marcador do Mundial2021, com 58 golos, referindo, nos seus canais de comunicação, a celebração de um contrato por cinco temporadas com o lateral.