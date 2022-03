Sporting junta-se a Benfica nos oitavos de final da Liga Europeia

Os verdes e brancos derrotaram o Nimes, por 32-30, e seguem para a fase seguinte da Liga Europeia, onde já estavam os encarnados, que ainda assim bateram os também franceses do Nantes por 31-30

O Sporting conseguiu esta terça-feira uma excelente vitória, frente ao Nimes, de França, por 32-30, numa partida que garantiu aos leões o apuramento para os oitavos de final da Liga Europeia de andebol.

Kiko Costa, que no mês passado fez 17 anos, continua a revelar-se num tremendo momento de forma, tendo feito 11 golos em 14 remates. Para um jogo de alto nível europeu e dada a tenra idade que tem, é verdadeiramente notável.

O Benfica, que se apurou a três rondas do final do grupo B, derrotou o Nantes, por 31-30, com Kukic decisivo a fazer o golo da vitória.