Sporting já garantiu pivô dinamarquês e quer outro central espanhol

Natan Suaréz, de 23 anos e 1,85 metros, joga no Ademar León e está a um passo. Pivô dinamarquês já assinou e Tiago Rocha sai.

O Sporting está a preparar a próxima temporada e, para além dos reforços que chegaram no mercado de inverno e já com contratos para as épocas seguintes, o central Natan Suaréz está prestes a ser contratado e o pivô Jonas Tideman é garantido.

Ao que O JOGO apurou, as negociações decorrem entre os verdes e brancos e o Ademar León, nono classificado de uma Liga Asobal amplamente dominada pelo Barcelona, uma vez que, com o atleta, as condições já estarão acertadas. Natan joga a central, tem 23 anos, 1,85 metros e é o típico organizador de jogo. As suas 44 assistências - de longe o melhor da equipa - comprovam-no. No entanto, o natural de Girona tem também veia goleadora, somando 70 tiros certeiros, assim distribuídos, segundo a estatística oficial da prova: 44 de meia distância; 20 aos seis metros e seis em contra-ataque.

Leões estão ativos no mercado e a preparar um plantel ainda mais forte para Rui Silva na próxima época. Nuno Roque deve sair e entrar Natan Suaréz; Tiago Rocha cede o lugar de pivô a Jonas Tidemand

"É um excelente jogador, que rompe com facilidade as defesas e entra muito bem os seis metros, de onde tem facilidade de remate", definiu a O JOGO Leandro Semedo, antigo jogador do FC Porto e companheiro de Suaréz no Ademar, embora tenha dito desconhecer "qualquer negociação". "Não tenho ido ao pavilhão, ando a fazer fisioterapia e a procurar recuperar da minha lesão o mais rapidamente possível", explicou o internacional cabo-verdiano.

Tendo Carlos Ruesga, igualmente espanhol, mais um ano de ligação, esta contratação, a concretizar-se, poderá indiciar a não renovação com Nuno Roque, central que o Sporting foi buscar após a decisão de Carlos Carneiro deixar a competição.

Pivô dinamarquês já tem contrato assinado

De saída de Alvalade está Tiago Rocha, uma vez que o pivô dinamarquês Jonas Tidemand, de 26 anos, com 1,99 metros e 108 quilos, atleta do Skjern há duas épocas, já assinou contrato pelo clube de Alvalade.