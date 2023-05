Sporting ganha dérbi com Benfica e adia entrega do título para a última jornada

Ao FC Porto basta empatar na deslocação à Madeira no próximo sábado

O Sporting ganhou este sábado ao Benfica, por 36-31, na 25.ª jornada do Campeonato Placard, adiando para a derradeira ronda a questão do título. Se os leões empatassem com o rival, o FC Porto fazia a festa, depois de ter batido, no Dragão, o Vitória de Setúbal (42-25), mas não foi o caso.

De resto, o cenário de igualdade apenas se verificou nos instantes iniciais da primeira parte (1-1 e 2-2). Depois, os leões, com o guardião Andre Kristensen em bom plano, foram quase sempre superiores.

Depois de Chema Rodriguez pedir time-out, os encarnados ainda encostaram (12-11 e 13-12), mas, ao intervalo, os anfitriões já tinham voltado a fugir no marcador, fechando com um golo de costa a costa de Kristensen, após ter defendido um remate de Ander Izquierdo.

Na segunda parte, a toada manteve-se, começando os homens de Ricardo Costa com seis golos à maior (19-13), aproveitando Francisco Tavares, que fez o último jogo em casa de verde e branco, para dar tudo na despedida. O melhor que os visitantes conseguiram foi encurtar para dois (22-20 e 23-21), mas, na última ocasição, Kristensen negou o golo a Leandro Semedo.

Um parcial de 5-1 (de 23-21 para 28-22) arrumou o desafio do Pavilhão João Rocha. Assim, no próximo sábado, ao FC Porto basta empatar no reduto do Marítimo, enquanto o Sporting, sem depender de si, desloca-se à Maia.