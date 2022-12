Sporting fica em quarto lugar na Supertaça Ibérica após derrota no desempate por sete metros

Sporting perdeu com o Granollers e falhou o pódio da Supertaça Ibérica de andebol.

O Sporting perdeu, este domingo, com o Granollers no desempate por sete metros (4-2), após 36-36, e terminou na quarta posição a Supertaça Ibérica de andebol, em Málaga, que terá na final o FC Porto e o Barcelona.

Depois da boa réplica na meia-final com o Barcelona, a qual liderou praticamente até ao final, o Sporting, que ao intervalo vencia por 23-16, decaiu de rendimento na segunda parte e permitiu a igualdade nos derradeiros segundos, após ter tido uma vantagem de oito golos aos 23-15.

Destaque neste jogo para a estreia do guarda-redes norueguês André Kristensen, de 22 anos, que esta semana chegou ao plantel leonino, para colmatar a saída de Manuel Gaspar, para os franceses do Nantes.

Sem o guarda-redes argentino Leonel Maciel nem Francisco Costa, que apesar de fazer o aquecimento só foi chamado a jogo nos sete metros, a formação dos leões impôs-se ao Granollers e liderou o marcador praticamente desde o início da partida.

A vencer por dois golos aos 8-6, o Sporting meteu um parcial de 4-0 que elevou a vantagem para 12-6, dobrando os golos dos espanhóis, que no sábado tinham perdido com o FC Porto por 46-30, e atingiu o intervalo com sete golos de vantagem (23-16).

Na segunda parte, o treinador Ricardo Costa geriu o desgaste físico do plantel, poupando alguns jogadores, e o rendimento da equipa decaiu, disso tirando partido o vice-campeão espanhol Granollers para encurtar a diferença no marcador.

Os "leões" viram a vantagem de seis golos aos 27-21 ser reduzida para três aos 27-24, sofrendo um parcial de três, e para dois aos 29-27, situação que fez soar o alarme e aumentou a intranquilidade na desgastada equipa do Sporting.

A formação portuguesa ainda respondeu com um parcial de 4-0 que recolou a vantagem em seis golos aos 33-27, mas não teve sequência, dado que a inconsistência do jogo leonino levou a que o Granollers empatasse aos 36-36 e levasse a decisão para os 7 metros.

No desempate do encontro para a atribuição do 3.º e 4.º lugares da Supertaça Ibérica valeu a eficácia dos jogadores do Granollers, que não falharam qualquer remate, contra dois do Sporting, que erraram o alvo.

O ponta Étienne Mocquais, com sete golos, e o central Natán Suárez, com seis, foram os jogadores do Sporting em destaque na concretização, tendo o melhor marcador do encontro sido o espanhol Jan Gurri, com 10, ao que somou mais um 7 metros no desempate.

Jogo no Polideportivo Ciuda Jardín, em Málaga.

Granollers, Esp - Sporting, Por, 36-36 (4-2, 7 metros).

Ao intervalo: 16-23.

Sob a arbitragem de Daniel Martins e Roberto Martins (Portugal) as equipas alinharam com os seguintes jogadores:

- Granollers (36): Marc Guàrdia, Yusuf Faruk, Joan Amigó, Victor Romero (2), David Roca, Antonio García (8) e Adrià Martinez (4). Jogaram ainda Esteban Salinas (7), Guillem Vega (2), Guilherme Torriani (2), Jan Gurri (10), Josep Ernest Armengol (1), Ferran Castillo e Rangel Luan (gr).

Treinador: António Rama.

- Sporting (36): André Kristensen, Francisco Tavares (4), Martim Costa (3), Natán Suárez (6), Espen Vag (2), Salvador Salvador (3) e Etienne Mocquais (7). Jogaram ainda Mamadou Gassama (3), Edney Silva, Edmilson Araújo (3), Patryk Walczak (1), Francisco Costa, Josep Folques (4) e Tiago Alves (g.r.).

Treinador: Ricardo Costa.

Assistência: cerca de 300 espectadores.