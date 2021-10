Sporting estabelece protocolo com Federação Cubana de Andebol

Sporting estabeleceu um parceria com a Federação Cubana de Andebol

Redação com Lusa

Parceria com a FCA visa a aquisição de jogadores do país que trabalham no centro de alto rendimento cubano

O Sporting anunciou, esta terça-feira, a assinatura de um protocolo com a Federação Cubana de Andebol (FCA), tendo o emblema de Alvalade ficado com preferência na contratação de atletas do país.

"Este protocolo consiste numa parceria, num trabalho que vai ser efetuado entre o Sporting, a FCA e os atletas. O Sporting tem preferência sobre atletas cubanos que estarão no centro de alto rendimento da Federação. Há o cuidado de ajudarmos em equipamentos materiais, troca de conhecimentos e evolução de atletas", disse Carlos Carneiro, coordenador do andebol dos "leões", que esteve em Havana a assinar o acordo.

O dirigente leonino explicou que esta era uma das medidas que pretendia tomar desde que assumiu o comando da modalidade no Sporting.

"No dia em que fui convidado para este cargo, coloquei algumas ideias em cima da mesa e uma delas era ter a conquista de Cuba. Na minha perspetiva, é uma grande conquista porque sabemos o potencial dos atletas cubanos e a importância que têm tido no andebol nacional. É uma mais-valia", salientou.