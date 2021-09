Sporting está na final da Supertaça e aguarda desfecho do clássico

Leões afastam Águas Santas nas meias-finais, na Nazaré

O Sporting apurou-se este sábado para a final da Supertaça, que este ano se discute num novo formato e se está a desenrolar na Nazaré.

Nas meias-finais, frente ao Águas Santas, os leões triunfaram por 35-30, aguardando pelo desfecho do clássico entre FC Porto e Benfica, que arranca às 17h00.

Depois de um início equilibrado, um parcial de 5-1 entre os 10 e os 15 minutos colocou o emblema de Alvalade com uma vantagem de quatro golos, que persistiu até ao intervalo (16-12).

Na segunda parte, e apesar de começar com menos um (Tidemand tinha visto dois minutos no final do primeiro tempo), o Sporting ainda ampliou a liderança (18-12). Ainda assim, os maiatos reagiram, colocando-se cinco vezes a três golos do adversário até Mamadou Cissokho e Kiko Costa (oito golos cada) sentenciarem de vez.