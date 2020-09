Sporting empata na Roménia para a Liga Europeia de andebol

Redação com Lusa

Aos leões, basta uma vitória em Lisboa para seguirem em frente na prova.

O Sporting saiu-se bem na visita a Constanta, na Roménia, e regressa com um empate a 27 golos, que o reforça como favorito na segunda ronda de qualificação da Liga Europeia de andebol.

A segunda mão disputa-se na próxima terça-feira, no pavilhão João Rocha, bastando aos leões vencer para seguir em frente na prova.

O equilíbrio no marcador foi a tónica do jogo de Constanta, mas no início da segunda parte a equipa vacilou um pouco, ao permitir um avanço de quatro golos ao adversário.

O Dobrogea Sud Constanta, vice-campeão romeno, não resistiu depois à recuperação do Sporting, equipa que esteve mais perto de vencer nos minutos finais.

Realce muito positivo para Matvez Skok, muito seguro na baliza da formação orientada por Rui Silva e a marcar um golo.

O Sporting só conseguiu vantagem de dois golos aos 19 minutos, e foi para intervalo com dois golos à melhor.

Com 14-14, Rui Silva pediu "timeout" perto do intervalo, e Sporting acabou por adiantar-se de novo, com dois golos de Pedro Valdés.

No segundo tempo, o encontro começou a grande ritmo, com vantagem da formação romena, mas o Sporting conseguiu recuperar e voltaram a surgir os empates constantes no marcador.

Frankis Carol, com sete golos, foi o melhor marcador do encontro para a formação leonina, mas pelos romenos Nistor Ionita marcou 10.

O Sporting é a única formação portuguesa em prova, após a eliminação de Benfica e Belenenses, na Ronda 1.