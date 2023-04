Sporting elimina Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal

Lisboa, 08/04/2023 - O Sport Lisboa e Benfica recebeu esta tarde no Pavilhão nº2 do estádio da Luz, o Sporting Clube de Portugal no jogo dos Quartos-de-Final da Taça de Portugal Andebol 2022/23. Gustavo Capdeville ; Francisco Costa (Gerardo Santos / Global Imagens)

Fotografia: Gerardo Santos / Global Imagens