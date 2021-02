Sporting e o falecimento de Quintana: "Desporto fica hoje mais pobre"

Clube de Alvalade colocou uma publicação na rede social Twitter a propósito do malogrado guardião do FC Porto e da Seleção Nacional

O Sporting reagiu, esta sexta-feira, através de uma publicação no Twitter, ao anúncio da morte de Alfredo Quintana, andebolista internacional português do FC Porto, aos 32 anos de idade, em consequência de uma paragem cardiorrespiratória.

"O desporto fica hoje mais pobre. O Sporting envia as mais sentidas condolências à família, amigos e toda a família portista. Até sempre, Alfredo Quintana", pode ler-se na publicação, acompanhada por uma fotografia do guardião.

Quintana, que completaria 33 anos a 20 de março, nasceu em Havana (Cuba), ingressou no FC Porto em 2011, tornando-se numa das grandes referências do clube nessa década. Foi campeão pelos portistas em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2019, ano em que ganhou também a Taça de Portugal e a Supertaça, que conquistara também em 2010 e 2014.

O atleta de 2,01 metros naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, através do selecionador Rolando Freitas, tendo representado Portugal em 67 jogos e marcado 10 golos. Esta época, Quintana voltou a ser fundamental no FC Porto, que lidera o campeonato com 19 vitórias em outros tantos jogos.

No último domingo, no triunfo por 34-26 no reduto do Águas Santas, fez 14 defesas e ainda marcou dois golos. O luso-cubano fazia parte da seleção portuguesa de andebol que ficou no 10.º lugar no Mundial, decorrido este ano no Egito, a melhor classificação de sempre, assim como no último Europeu, em que Portugal logrou o sexto lugar.