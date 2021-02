Sporting e Benfica entram em campo com homenagens a Quintana

Os dois clubes de Lisboa homenagearam esta terça-feira o guarda-redes do FC Porto, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória.

As equipas de andebol de Sporting e Benfica entraram esta terça-feira a campo e prestaram uma homenagem a Alfredo Quintana. A equipa leonina, que defrontou o Kristianstad, para a Liga Europeia, entrou em campo com uma camisola branca com o número 1 e o nome do guarda-redes.

Já o Benfica, que a partir das 20h30 mede forças com o Póvoa AC, em jogo antecipado da ronda 22 do campeonato, alinha com o nome de Quintana nas costas dos jogadores.

Alfredo Quintana, que sofreu segunda-feira uma paragem cardiorrespiratória, "continua estável, mas com prognóstico reservado", disse à Lusa fonte hospitalar.

De acordo com o FC Porto, o estado de saúde do jogador luso-cubano, que representa os dragões desde 2010, "continua inalterável" em relação a segunda-feira e, assim que houver alterações, o clube fará a atualização da situação clínica.

Alfredo Quintana, que desde 2014 representa a seleção nacional, tem sido um dos jogadores indiscutíveis do selecionador Paulo Jorge Pereira, tendo ajudado a levar a equipa de Portugal ao sexto lugar do Europeu de 2020 e ao 10.º lugar do Mundial de 2021.