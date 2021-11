Sporting de regresso aos triunfos na Liga Europeia

Leões bateram o AEK de Atenas e assumiram a liderança do Grupo D

O Sporting regressou esta terça-feira aos triunfos na Liga Europeia, ao bater o AEK de Atenas, por 31-30, na quarta jornada da fase de grupos.

Para assegurar o triunfo, os leões tiveram alguma felicidade no cair do pano, depois de um remate da formação grega ter ido ao poste mesmo ao som da buzina.

Toda esta emoção veio depois de o emblema de Alvalade ter atingido os quatro golos de vantagem (24-20), sensivelmente a meio da segunda parte. Até então, o equilíbrio foi a nota dominante.

Com três triunfos em quatro rondas, a equipa lusa assume a liderança isolada do Grupo D, com seis pontos, beneficiando o empate do Nimes contra o Kadetten (25-25).