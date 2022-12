Sporting critica FC Porto: "Esqueceram-se também do 'golo fantasma'..."

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, reagiu ao comunicado do FC Porto, que apresentou uma "longa exposição em que denuncia arbitragens «objetivamente tendenciosas e prejudiciais» em jogos das competições nacionais" de andebol.

O FC Porto anunciou esta terça-feira, em comunicado, ter apresentado "ao conselho de arbitragem da Federação de Andebol de Portugal (FAP), à direção da FAP e à Federação Europeia de Andebol (EHF) uma longa exposição em que denuncia arbitragens «objetivamente tendenciosas e prejudiciais» em jogos das competições nacionais".

"O clube anuncia que pode deixar de «ter condições para continuar a investir na modalidade»", pode ler-se em comunicado. "O documento é suportado por cinco ficheiros de vídeo que reúnem erros objetivos cometidos em outros tantos jogos. Estão em causa o FC Porto-Benfica de 12 de novembro (13 erros), o FC Porto-Benfica de 10 de setembro (10 erros) e o Sporting-FC Porto de 7 de maio (19 erros)", lê-se ainda.

Em reação ao anúncio portista, Miguel Braga, porta-voz do Sporting, criticou o comunicado: "O FC Porto, perante o maior investimento de sempre no andebol, vem agora tentar pressionar a arbitragem (40 anos disto), anunciando que fará a exposição no Porto Canal (com a ERC sempre em silêncio). P.S: esqueceram-se também do 'golo fantasma' que não impediu a nossa vitória", escreveu na rede social Twitter.