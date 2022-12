Sporting continua na senda de renovações e vai segurar Ricardo Costa

Depois das renovações de Salvador Salvador, Martim e Kiko Costa, agora as baterias são apontadas a Ricardo Costa. Dirigentes do andebol verde e branco também vão prolongar o contrato de Ricardo Costa. O técnico cumpre a segunda época em Alvalade e terá o seu vínculo alargado em dois anos, até final de 2026/27.

Com tempo e de forma ponderada, os dirigentes do andebol do Sporting estão a acautelar o futuro e, após oficializadas as renovações com Salvador Salvador (terminava em 2023/24), Martim Costa e Kiko Costa (acabavam em 2024/25), todos até 2026/27, Ricardo Costa será, se não um dos próximos a ser anunciado como tendo prolongado o vínculo ao clube, um dos que o irá fazer em breve.

O JOGO sabe que as conversações com o técnico já decorrem, sendo firme a vontade de Carlos Carneiro, responsável pela secção há cerca de ano e meio,de manter o treinador, chegado ao Pavilhão João Rocha em 2021/22, com contrato então assinado até 2024/25. Desde já, ou seja, a dois anos do fim do mesmo, a ideia é segurar Ricardo Costa até 2026/27. O que faz sentido, uma vez que, tal como os verdes e brancos o fizeram, um grande clube europeu com facilidade chegará a Alvalade e baterá as cláusulas de rescisão, resgatando pai e filhos. Martim e Kiko já renovaram, tiveram os salários melhorados e as respetivas cláusulas aumentadas. Assim sucederá com o técnico.

"Se me pergunta se estou satisfeito com o trabalho do Ricardo, claro que lhe digo que sim", limitou-se a comentar Carlos Carneiro, o central que deixou de jogar há quase três anos (março de 2020) e é o responsável pela modalidade no emblema de Alvalade.

Mesmo não tendo referido nada mais, O JOGO sabe que a relação que Carneiro mantém com o treinador - foram adversários em campo e colegas na Seleção Nacional - é bastante próxima, o que facilita toda esta gestão. De resto, partilham ideias, como a de manter os jovens de elevado talento no plantel - Salvador Salvador tem 21 anos, Martim Costa 20 e Kiko Costa 17 - fazendo destes a base para uma equipa que assegure um futuro risonho.

Na verdade, apesar das tenras idades destes três atletas, com especial destaque para Kiko, são já todos convocados para a Seleção Nacional, que em janeiro joga o Mundial.

Diretor igualmente a começar

É uma curiosidade mas que merece ser assinalada: tal como os três atletas referidos e o próprio treinador (46 anos), também Carlos Carneiro é jovem e a dar os primeiros passos no dirigismo. O antigo central foi um dos melhores de sempre de Portugal, com passagens por ABC, Benfica e Sporting, após ter começado no V. Guimarães, da sua cidade natal, onde se formou no Francisco de Holanda. Aos 40 anos, está apenas há época e meia na função de dirigente e, sabe O JOGO, a primeira decisão foi deslocar-se ao Porto para falar com Ricardo Costa.