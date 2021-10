Sporting assegura três promessas no âmbito da parceria com a Federação cubana

De acordo com a Imprensa desportiva cubana, os três andebolistas completarão a sua formação nas formações jovens do emblema leonino e depois juntar-se-ão à equipa principal.

O Sporting assegurou três promessas cubanas no âmbito da parceria estabelecida com a Federação Cubana de Andebol.

Trata-se de Hanser Rodríguez, Ronaldo Almeida e Adan Martínez, que aumentam assim para quatro o número de jogadores cubanos a atuar no campeonato português. Pedro Valdés, recorde-se, representa atualmente o FC Porto, depois de deixar os verdes e brancos.

De acordo com a Imprensa desportiva cubana, os três andebolistas completarão a sua formação nas formações jovens do emblema leonino e depois juntar-se-ão à equipa principal. O acordo entre as duas partes incluiu também o intercâmbio de tecnologia e a formação de treinadores.