Sporting anuncia reforço no andebol: "A qualidade é inquestionável..."

Jan Gurri é reforço do Sporting

Redação com Lusa

O andebolista espanhol Jan Gurri, de 21 anos, é reforço do Sporting, informou esta quinta-feira o clube lisboeta, com o central a chegar proveniente do BM Granollers, terceiro na Liga espanhola e finalista da EHF European League.

"Sinto-me muito orgulhoso por estar no Sporting. Fiquei muito feliz quando recebi o convite, porque se trata de um clube muito grande, com muita história", disse o jogador, citado pelos leões.

O jogador, que reencontra em Alvalade Mamadou Gassama, com quem jogou no Granollers, acrescentou que o objetivo é "ganhar o que for possível".

Da parte do Sporting, o coordenador e ex-jogador Carlos Carneiro elogiou as qualidades do reforço.

"A qualidade é inquestionável, é muito acima da média para a idade que tem, tanto em termos técnicos como de maturidade. Enquadra-se perfeitamente naquilo que acreditamos e estamos a construir. Vem dar muito mais equilíbrio à equipa, joga em qualquer posição do ataque e da defesa. Tem uma cultura tática como poucos e estamos muito contentes", sublinhou.

Gurri tem também um percurso na seleção espanhola, pela qual jogou em vários escalões de formação, até chegar aos seniores, pelos quais disputou dois jogos.