Sem Gilberto Duarte, eis os convocados de Portugal para a posição do golo

A Federação de Andebol deu a conhecer os laterais-esquerdos para o campeonato da Europa: Fábio Magalhães, Alexandre Cavalcanti, André Gomes e Salvador Salvador.

Primeiro foram os guarda-redes, depois os pontas esquerdas e ontem foi a vez de serem anunciados os laterais-esquerdos - Fábio Magalhães, Alexandre Cavalcanti, André Gomes e Salvador Salvador - que vão representar a Seleção Nacional no Campeonato da Europa, que se vai jogar entre 9 e 26 de janeiro, na Áustria, Noruega e Suécia.

Se era comum dizer-se que os homens do meio - guarda-redes, centrais e pivôs - são de uma grande importância, pode também dizer-se que os laterais-esquerdos estão para o andebol como os pontas de lança para o futebol, ou seja, são os homens que, geralmente, mais golos marcam.

Para este posto, Paulo Jorge Pereira chamou o experiente Fábio Magalhães (227 internacionalizações, sendo 126 A, com 265 golos), dois atletas da nova geração, Alexandre Cavalcanti e André Gomes, e, na ausência por lesão de Gilberto Duarte - um dos melhores do mundo nesta posição -, o jovem Salvador Salvador, de apenas 18 anos e que nunca jogou pela Seleção A. Tem, no entanto, experiência nos escalões de formação, pois jogou o Europeu de sub-18 de 2018 (12.º lugar) e, este ano, o Mundial de sub-19 (4.º lugar na Macedónia do Norte).

"Foi o azar do Gilberto, que se lesionou, que fez com que eu fosse chamado. Tenho muita pena, porque sei que o Gilberto trabalhou muito para isto e desejava há bastante tempo estar numa grande competição", disse Salvador a O JOGO, considerando "Gilberto Duarte um jogador espetacular". A verdade é que o jovem atleta do Sporting, a jogar no Boa Hora por empréstimo, não tem culpa do sucedido e acabou na lista de Paulo Jorge Pereira. "Claro que estou bastante feliz e é uma honra enorme fazer parte dos convocados. Ainda para mais em tão tenra idade e na maior competição de andebol do mundo", prosseguiu o melhor marcador do Boa Hora: 106 golos, a que soma 30 assistências.

"É um grande orgulho e um sonho realizado estar num Europeu"

De França, no Nantes, onde cumpre a primeira temporada depois de ter feito seis no Benfica, foi convocado Alexandre Cavalcanti. "Estou muito contente por representar Portugal numa fase final que há muito nos escapava, é um orgulho e um sonho realizado estar num Europeu", disse também a O JOGO o mais alto dos atletas da equipa das Quinas (2,03 metros). "Temos uma grande Seleção, com excelentes jogadores e que pode fazer algumas surpresas neste Europeu", referiu ainda Cavalcanti, que ontem jogou para a Starligue em casa do Montpellier, a equipa de Gilberto Duarte, tendo ganho por 29-28 e marcado dois golos em três remates.

Recorde-se que Alfredo Quintana, Humberto Gomes, Gustavo Capdeville (todos guarda-redes), Diogo Branquinho e Fábio Vidrago (pontas-esquerdas) foram os cinco primeiros convocados dados a conhecer pela Federação.