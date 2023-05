Seleções feminina e masculina nos quartos de final do Europeu de andebol de praia

Competição está a decorrer na Nazaré

As seleções feminina e masculina de Portugal de andebol de praia avançaram esta sexta-feira para os quartos de final do Europeu de andebol de praia, que está a decorrer na Nazaré, distrito de Leiria.

Em masculinos, Portugal fechou o quadro principal com um triunfo frente à Ucrânia, no shootout, após perder o primeiro set por 16-14 e vencer, no segundo, por 17-16, superiorizando-se no momento decisivo por 10-8.

Antes, tinham perdido com a Dinamarca, no primeiro jogo do dia, por 2-0, parciais de 23-19 e 23-18, mas o triunfo ante os ucranianos valeu-lhes o segundo lugar do grupo II.

No sábado, pelas 11h00 na Nazaré, vão defrontar a Espanha por um lugar nas meias-finais.

Em femininos, a seleção lusa contou por derrotas todos os jogos da poule II, mas avançou na mesma para a próxima fase, ainda que tenha de defrontar, no sábado, as primeiras do outro grupo, a Dinamarca, pelas 13:00.

Esta sexta-feira, perderam os dois jogos que fizeram por 2-0, primeiro com a Croácia (20-17 e 24-16) e depois com a Noruega (20-18 e 20-16).