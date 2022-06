Seleções feminina e masculina com dia negro no Mundial de andebol de praia

Na sexta-feira, a seleção feminina defronta os Estados Unidos (EUA), ao passo que a equipa masculina enfrenta a Noruega.

As seleções portuguesas feminina e masculina de andebol de praia foram derrotadas nas quatro partidas que disputaram, duas cada uma, no Campeonato do Mundo, em Heraklion, Grécia, contra Espanha e Dinamarca, e Dinamarca e Irão, respetivamente.

No terceiro dia da competição, depois de terem assegurado na véspera um lugar na fase decisiva no quadro feminino, Portugal foi derrotado por Espanha (2-0) e Dinamarca (1-0), enquanto o conjunto masculino perdeu com a Dinamarca e com o Irão, por 2-1 em ambos os encontros.

A seleção feminina portuguesa segue na quarta posição do grupo I, com dois pontos, com a anfitriã Grécia em primeiro com seis pontos, os mesmos que a Dinamarca, com Espanha em terceiro (quatro pontos) e a Tailândia e os Estados Unidos no quinto e sexto postos, respetivamente, ainda sem pontuarem.

Já os portugueses, sem pontos, estão no sexto e último lugar do grupo II, que é comandado pelo Brasil (oito pontos), seguindo-se Dinamarca (seis), Qatar (quatro), Noruega (quatro) e Irão (dois).

