Selecionador nacional não está preocupado com ausência: "Está tudo preparado"

O selecionador português de andebol, Paulo Pereira, disse esta quarta-feira que a equipa está preparada para a estreia no Mundial e "a aferir soluções para resolver os problemas complexos que a Islândia vai criar".

"Estamos a ultimar todos os detalhes para iniciar bem esta competição. Estamos a caminho de estar prontos. Falta sempre qualquer coisa, mas, pouco a pouco, estamos a aferir as soluções para os problemas que a Islândia nos vai criar", referiu.

Paulo Pereira considera a Islândia, primeiro adversário de Portugal no Grupo D da fase preliminar da prova, concentrado em Kristianstad, na Suécia, uma equipa que "é candidata às medalhas" e "que, provavelmente, deve ter dos melhores ataques do mundo".

"Neste momento, nós estamos a tratar de resolver problemas complexos, que são muitos. Eles têm atletas com uma capacidade cognitiva, técnica e tática individual acima da média e nós também teremos que ter defensores acima da média", adiantou.

Paulo Pereira vai estar ausente do banco, por castigo, nos dois primeiros jogos do Mundial, com a Islândia (na quinta-feira) e Coreia do Sul (no sábado), mas o selecionador acredita que tal "não irá prejudicar o desempenho da equipa".

"Está tudo preparado para que a comunicação entre [mim] os atletas, o Paulo Fidalgo e os restantes elementos do "staff" corra dentro do normal", acrescentou o selecionador, recordando que o sistema já foi treinado no torneio Gjensidige Cup.

Paulo Pereira foi punido com dois jogos de suspensão na sequência do que se terá passado no final da vitória sobre a França (29-28), em março de 2021, no torneio pré-olímpico, que qualificou Portugal pela primeira vez para os Jogos Olímpicos.

"Vou poder estar na planificação do jogo, antes de este começar, e vamos fazer tudo normalmente. Só não irei ao intervalo, mas já estaremos juntos outra vez na parte final. Creio que não vai haver grande influência e seremos capazes de fazer as coisas bem feitas", disse.

Para o jogo de quinta-feira de estreia no Mundial com a Islândia, na Kristianstad Arena, Paulo Pereira tem preparada uma nova jogada, que denominou de Fernão Magalhães, que parte de um movimento já existente com duas variantes diferentes.

Fernão Magalhães, cinco séculos após a viagem do navegador à volta do mundo, junta-se ao léxico de jogadas do andebol luso, nas quais consta já o de Vasco da Gama, e Paulo Pereira acredita que pode "servir de inspiração" aos seus jogadores.

Paulo Jorge Pereira, de 57 anos, assumiu o cargo de selecionador nacional em 2016 e foi sob o seu comando que a equipa das quinas obteve a melhor classificação no Europeu (sexto lugar em 2020, na prova organizada por Áustria, Noruega e Suécia) e Mundial (10.º em 2021, no Egito).

O selecionador é responsável pelos melhores resultados de sempre da equipa nacional, entre os quais o apuramento inédito para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 (realizados em 2021 devido à pandemia de Covid-19), com uma histórica vitória sobre a França, com um golo de Rui Silva no derradeiro segundo.

O sexto lugar conquistado no Euro'2020 permitiu a Portugal disputar o torneio de qualificação para Tóquio'2020, no qual se tornou a primeira modalidade olímpica coletiva de pavilhão a apurar-se para os Jogos Olímpicos (o hóquei em patins esteve presente em Barcelona'1992, mas como 'modalidade de exibição').

Após as qualificações falhadas para o Euro'2018 e o Mundial de 2019, já sob o comando de Paulo Pereira, a seleção lusa voltou a disputar o campeonato da Europa, em 2020, após 14 anos de ausência (desde 2006), melhorando o sétimo lugar que detinha desde 2000, conquistado na Croácia.

Em 2021 quebrou um jejum ainda mais longo, no apuramento para o campeonato do mundo, cuja fase final não atingia desde 2003, quando organizou o torneio, voltando a reescrever a história, ao terminar na 10.ª posição, melhorando o 12.º posto obtido na participação anterior.