Selecionador de andebol de praia sonha guiar Nazaré Dom Fuas AC à elite

Leva 21 triunfos consecutivos na Zona 2 da segunda divisão portuguesa de andebol.

O selecionador português de andebol de praia, Paulo Félix, leva 21 triunfos consecutivos ao leme do Nazaré Dom Fuas AC, na Zona 2 da segunda divisão portuguesa, e sonha levar o emblema da Nazaré até à elite do andebol indoor.

"Temos o objetivo de subir à primeira divisão por várias razões. O clube tem feito um investimento nesse sentido, o grupo quer e acredita que o pode conseguir", disse Paulo Félix à Lusa.

O ciclo de 21 vitórias consecutivas no campeonato é revelador dos intentos dos nazarenos, e a nível nacional será caso raro, ao nível da equipa de futsal feminino do Benfica, que somou 22 vitórias em igual número de jogos na fase regular do campeonato.

Ainda assim, o técnico, de 48 anos, prefere ser cauteloso e sublinha que a referida série só será especial se resultar na passagem à fase de subida. "Temos de continuar a pensar jogo a jogo, porque foi isso que nos trouxe até aqui. Não vale a pena pensar mais à frente, temos a consciência de que podemos vencer qualquer adversário, mas que também podemos perder com qualquer um", atirou, falando de três jogos que serão "três finais".

Após 23 jornadas, o Nazaré Dom Fuas AC soma 65 pontos - apenas mais um do que o São Bernardo e mais oito do que o Sporting da Horta, que tem um jogo a menos -, e, por isso, o treinador quer a equipa a pensar "apenas no presente".

AC Lamego, Estarreja e Sporting da Horta são os adversários que faltam defrontar para o conjunto da Nazaré chegar à fase de subida, que junta os vencedores das três zonas numa fase final a duas voltas e em campo neutro.

Nesta fase, apenas o vencedor, que se sagrará campeão nacional da segunda divisão, vai subir diretamente ao escalão máximo, sendo que o segundo classificado vai ter de disputar uma "liguilha" com os 11.º e 12.º classificados da primeira divisão.

Sobre o segredo para uma temporada que poderá ser histórica para o clube do distrito de Leiria, Paulo Félix aponta a "qualidade e união existente no grupo de trabalho", mas, sobretudo, a "boa saúde mental".

"Uma das coisas que mais valorizo nas minhas equipas é a questão da saúde mental. E temos conseguido mantê-la, individualmente e coletivamente, na sua plenitude", salientou o técnico que cumpre a temporada de estreia no Nazaré Dom Fuas AC e que sonha comemorar uma inédita subida, na sua carreira e na história do clube, à elite do andebol masculino.

E porque concilia a função de treinador de andebol "indoor" com o cargo de selecionador português de andebol de praia - no domingo, guiou Portugal à conquista do bronze na primeira etapa do Beach Handball Tour -, logo após o término do campeonato o foco virar-se-á para o Campeonato da Europa dessa variante, que se vai realizar entre os dias 23 e 28, precisamente na Nazaré, e onde Portugal vai disputar o Grupo B com as congéneres da Hungria, França e Itália.

"O nosso objetivo é chegar à "main round" e, depois, ambicionar ir o mais longe possível. É uma tarefa difícil, com todas as condicionantes que temos tido, mas é importante é dar continuidade aos bons resultados que temos conseguido", perspetivou, abordando as ambições lusas para a competição.