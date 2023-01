Selecionador da Hungria Chema Rodríguez preferia evitar Portugal

Chema Rodríguez, de 43 anos, desde a temporada de 2020/21 ao serviço do Benfica, tem uma relação de proximidade com o andebol português e uma profunda amizade com o selecionador nacional Paulo Jorge Pereira

A Hungria, liderada pelo treinador do Benfica, Chema Rodríguez, defronta Portugal na segunda-feira no fecho do Grupo D do Mundial, em Kristianstad, na Suécia, numa partida que o espanhol disse este domingo que "preferia evitar".

Chema Rodríguez, de 43 anos, desde a temporada de 2020/21 ao serviço do Benfica, tem uma relação de proximidade com o andebol português e uma profunda amizade com o selecionador nacional Paulo Jorge Pereira e o seu adjunto Paulo Fidalgo.

"O meu sentimento é que seria melhor não jogar contra eles", admite o espanhol, que conduziu a Hungria à liderança do Grupo D, com duas vitórias, a última das quais "arrancada a ferros" nos minutos finais do jogo de sábado com a Islândia (30-28).

O triunfo frente à Islândia, em que a seleção húngara recuperou nos minutos finais de uma desvantagem que ao intervalo era de cinco golos (17-12), ainda de acordo com o selecionador, foi fruto da "união do grupo", "do acreditar" e "da fé".

Quanto ao jogo de segunda-feira com Portugal, que soma dois pontos referentes ao triunfo sobre a Coreia do Sul (32-24), do treinador português Rolando Freitas, Chema Rodríguez espera dificuldades, "porque Portugal tem uma boa equipa".

"Sabíamos que estávamos num grupo muito difícil, com duas grandes equipas, com um nível altíssimo, a Islândia e Portugal", adianta o treinador espanhol, que liderou o Benfica na conquista da Liga Europeia de 2021/22 e da Supertaça de 2022.

Chema Rodríguez considera que "Portugal tem uma tremenda equipa, joga muito bem e tem bons jogadores para todas as posições", mas, amizades à parte, o pensamento está na vitória, mesmo sabendo que "vai ser um jogo muito difícil".

"Passado o jogo com a Islândia, e depois de desfrutar da vitória, estamos já concentrados no encontro duríssimo de segunda-feira contra uma equipa fortíssima [Portugal], com grandes jogadores para todas as posições", referiu o treinador.

Rodríguez destaca ainda "os dois Paulos" [Pereira e Fidalgo], "que são incríveis", "amigos" e com os quais nutre "uma amizade especial", mas adianta que quando chegar a hora do jogo "tudo isso acaba e as duas equipas vão querer ganhar".

O selecionador da Hungria reconhece que o conhecimento mútuo pode ser ou não benéfico, dado que conhece o andebol português e os portugueses conhecem-no como treinador, e lamenta que ambas as seleções se tenham de defrontar nesta fase da prova.

"Pena termos que nos defrontar e não termos ficado em grupos diferentes", disse Chema Rodríguez, que tem já a seleção da Hungria apurada para a fase regular, faltando ainda decidir com quantos pontos é que transita.

Por capricho do sorteio da fase final do Mundial de 2023, as seleções de Portugal, Hungria e Islândia reencontraram-se na fase de grupos um ano após terem partilhado a mesma ronda do Euro2022, de má memória para os portugueses.

Na altura, Portugal foi afastado da fase principal contando por derrotas os três jogos realizados, dois deles pela margem mínima, frente à Islândia (28-24), à anfitriã Hungria (31-30) - igualmente eliminada - e Países Baixos (32-31).

A eliminação perante 20 mil adeptos no MVM Dome, em Budapeste, levou a uma reformulação na Hungria, inclusive ao nível técnico, tendo Istvan Gulyas sido substituído pelo seu ex-adjunto, o espanhol Chema Rodríguez, treinador do Benfica.

No confronto direto entre as duas seleções, Portugal venceu apenas um jogo, por 34-26, na caminhada para o histórico sexto lugar do Euro2020, e perdeu quatro sempre pela margem mínima, no Euro2022 (31-30), na qualificação para o Euro2016 (31-30 e 26-25) e no Euro1994 (19-18), do qual foi anfitrião.

O Grupo D da fase preliminar fecha na segunda-feira com os jogos Portugal-Hungria e Coreia do Sul-Islândia, na Kristianstad Arena, que irão definir as restantes seleções apuradas para a fase seguinte. Passam as três melhores classificadas.

O Campeonato do Mundo decorre até 29 de janeiro, na Suécia e na Polónia, sendo que o grupo de Portugal na "main round", caso a seleção lusa confirme na segunda-feira o apuramento, será disputado em Gotemburgo.