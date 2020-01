Seleccionador da Hungria preocupado com a recuperação: "Portugal terá mais tempo"

Responsável técnico do próximo adversário de Portugal no Europeu elegeu o tempo de recuperação como o factor "mais importante" para o jogo de amanhã. Equipa nacional entrou em campo, esta terça-feira, quatro horas antes dos húngaros.

O selecionador húngaro defendeu, esta terça-feira, que o tempo de recuperação é "o fator mais importante" para o jogo de amanhã, com Portugal, que pode colocar a equipa nacional na luta pelo quinto lugar do Euro2020. "Neste momento, é o fator mais importante. Portugal terá mais tempo de recuperação, mas não podemos fazer nada a esse respeito. O calendário do campeonato é este", afirmou Istvan Gulyas à agência Lusa, após a derrota (24-18) com a Suécia, anfitriã do Grupo II da ronda principal do torneio, em Malmö.

Portugal defronta a Hungria na quarta-feira, depois de hoje ter ficado afastado das meias-finais, ao perder com a Eslovénia por 29-24 - num jogo que se iniciou quatro horas e meia mais cedo -, mas ainda tem possibilidade de terminar no terceiro lugar do grupo e, dessa forma, poder disputar o jogo de atribuição das quinta e sexta posições.

"Portugal tem praticado bom andebol durante este torneio. Tem muitos jogadores do FC Porto, que disputam a Liga dos Campeões. Tem uma boa equipa. Temos que nos preparar bem e, ao mesmo tempo, tentar recuperar os jogadores do esforço físico. Essas são as tarefas prioritárias", assinalou Gulyas.

Além de poder conquistar o direito de disputar o jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares, a Hungria ainda pode terminar no segundo lugar do agrupamento e, dessa forma, qualificar-se para as meias-finais, ainda que esteja dependente de uma derrota da Eslovénia perante a líder Noruega, também na quarta-feira.

"É um jogo muito importante para nós. Ainda temos possibilidades de atingirmos as meias-finais e ainda está em jogo o apuramento para o torneio de qualificação olímpico", reforçou o selecionador húngaro.

A seleção nacional, que esteve 14 anos afastada da fase final do Campeonato da Europa, tem como ponto alto no torneio continental o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia, e, para o melhorar, precisa de terminar, pelo menos, no terceiro lugar do Grupo II.