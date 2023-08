Seleção vence Hungria no Mundial sub-19

Intervenções do guarda-redes Vasco Teixeira foram decisivas para a vitória sobre a Hungria, por 31-29

A Seleção Nacional de andebol de sub-19 entrou muito mal na partida desta segunda-feira, sofrendo parciais pesados da Hungria (3-0, 6-1, 9-2,. com 16-11 ao intervalo).

Porém, com as boas exibições de João Bandeira Lourenço (seis golos e 75% de eficácia) e Tiago Sousa (seis golos e 67% de eficácia), mas, acima de tudo, com o brilhantismo de Vasco Teixeira na baliza (seis defesas e 33% de eficácia), a equipa das Quinas derrotou os magiares e entrou a ganhar na Main-Round do Mundial da Croácia.

A Seleção Nacional chegou ao empate a 19 golos (António Machado, aos 41'), depois a 27 (João Magalhães, aos 56') e passou pela primeira vez para frente, e logo por três bolas, aos 59'(27-30, com dois golos, seguidos, de João Lourenço, e outro de Tiago Sousa), vencendo por 29-31.

Esta terça-feira, às 16h30 (Canal 11) Portugal volta a jogar, frente à Eslovénia.