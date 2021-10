Seleção sub-20 prepara Euro'2022 na Maia: "Fizemos uma mudança radical na convocatória"

Redação com Lusa

O Campeonato da Europa de 2022 realizar-se-á em Portugal, mais precisamente em Gondomar, Matosinhos e Vila Nova de Gaia.

A seleção portuguesa de sub-20 masculina de andebol concentra-se entre 2 e 5 de novembro na Maia, e que fará cinco sessões de treino e dois jogos de preparação com equipas do campeonato nacional com vista ao Euro'2022.

"Será o primeiro estágio após o campeonato da Europa de 2021. Optámos por fazer uma mudança radical na convocatória e vamos aproveitar esta oportunidade para observar novos jogadores e perceber se os jogadores que vão integrar este estágio podem ser uma mais-valia para o grupo, que por si só já é bastante forte e coeso", disse Carlos Martingo, técnico dos sub-20.

Em relação a mais este momento preparatório, Carlos Martingo, que chamou para o estágio 18 jogadores, mostrou-se "extremamente satisfeito porque quase todos os jogadores que foram ao Euro2021 têm tido tempo de jogo no campeonato nacional", o que permite à equipa técnica ter consciência de que os mesmos "estão a jogar a um nível altamente competitivo, o que contribui para a evolução dos mesmos".

Depois do estágio na Maia, a seleção portuguesa vai disputar em janeiro de 2022 o Torneio das 4 Nações, em Bordéus, França, enquanto, em março e em abril, efetuará estágios com jogos.

