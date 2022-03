Seleção sub-18 com pleno de derrotas no Torneio Internacional da Hungria

A Seleção Nacional de andebol sub-18 perdeu este sábado com a Croácia por 33-27 no encerramento do Torneio Internacional da Hungria, em Balatonboglár, a terceira derrota em outros tantos jogos desta competição.

Ao intervalo, a equipa lusa já perdia por 20-17, uma diferença que se avolumou para seis tentos até ao final do encontro, em que para Portugal se destacaram Ricardo Rocha e Nuno Oliveira, com sete golos apontados.

Portugal sai de Balatonboglár com três derrotas averbadas em outros tantos dias, primeiro com a Eslovénia (36-32), depois com a Hungria (28-23) e por fim este sábado com a seleção croata.