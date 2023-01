Seleção portuguesa de sub-21 perde com Espanha no Torneio 4 Nações

Redação com Lusa

Portugal tinha perdido com a Alemanha e derrotado a França em jogos anteriores.

A seleção portuguesa de andebol de sub-21 perdeu com a Espanha por 31-26, no último jogo do Torneio das 4 Nações que decorreu em Hanover, na Alemanha.

Depois da derrota frente à Alemanha e do triunfo frente à França, a seleção lusa foi este domingo batida pela Espanha, num jogo que foi uma reedição da final do Campeonato da Europa de sub-20 de 2022, que os espanhóis também venceram.

No terceiro e último dia do torneio, Portugal chegou ao intervalo com um empate 13-13, mas a Espanha acabou por se superiorizar na segunda parte e conseguiu vencer por cinco golos de vantagem.

O selecionador Carlos Martingo considerou que o jogo frente à Espanha foi equilibrado e que o resultado final não traduz o que se passou no campo, fazendo um balanço positivo da participação lusa no torneio.

"O balanço global desta semana de trabalho é positivo, mas também temos esse sinal de alerta que para conseguir um bom resultado no Mundial temos que subir o nível", salientou.