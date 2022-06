Seleção Nacional segue em frente no Mundial de andebol de praia

Seleções Nacionais feminina e masculina seguem em frente no Mundial de andebol de praia

Redação com Lusa

Apesar de terem perdido, as Seleções Nacionais feminina e masculina garantiram um lugar nas próximas fases do Campeonato do Mundo

As Seleções Nacionais feminina e masculina de andebol de praia garantiram esta quarta-feira um lugar nas próximas fases do Campeonato do Mundo, em Heraklion, Grécia, apesar das derrotas frente à Grécia e ao Brasil, respetivamente.

No quadro feminino, depois das vitórias na véspera contra a Tailândia e o México, Portugal foi derrotado por 2-0 pelas anfitriãs, mas segue em frente na prova com o terceiro lugar no grupo A.

Já na competição masculina, depois de ter vencido a Nova Zelândia e perdido com o Catar na terça-feira, a equipa das Quinas perdeu com o Brasil, também por 2-0, mas avança para a próxima fase.

A Seleção feminina vai prosseguir a sua participação no grupo I, que conta também com Grécia, Dinamarca, Espanha, Tailândia e Estados Unidos (EUA).

Por seu turno, os portugueses defrontam Dinamarca, Brasil, Catar, Noruega e Irão, igualmente no agrupamento I.