Seleção Nacional deve ter casa esgotada em Matosinhos

Matosinhos, 13/10/2022 - A Seleção Nacional Portuguesa defrontou hoje a tarde no Centro Desportos e Congressos a Selecção Nacional da Turquia na 2º Fase de qualificação para o Mundial. Andre Gomes (Ivan Del Val/Global Imagens)

Portugal está a um triunfo da fase final do Europeu e pode garantir o apuramento já este domingo, vencendo a Macedónia

Depois de dar um passo largo para se apurar para o Campeonato da Europa de 2024, na Alemanha, com o triunfo na visita à Macedónia do Norte (23-29), a Seleção Nacional voltou ontem da capital Skopje, e já sabe ter à vista um pavilhão esgotado, quando receber o adversário dos Balcãs, este domingo (17h30, RTP2), em Matosinhos.

Com preço unitário de cinco euros, os bilhetes já esgotaram para três dos cinco setores da Nave Costa Pereira do Centro de Desportos e Congressos, que tem capacidade para 3875 lugares sentados, sendo previsível que hoje sejam vendidas as entradas restantes.

O regresso da equipa das Quinas, que se qualifica em caso de nova vitória no grupo 1, foi tranquilo, tendo os comandados de Paulo Jorge Pereira feito apenas uma sessão de ginásio, retomando os treinos habituais hoje, na máxima força.

Embora fique apurado batendo de novo a Macedónia, Portugal ainda terá de ir à Turquia (26 de abril) e de receber o Luxemburgo (30 de abril) para fechar a qualificação.