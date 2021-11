Portugal bate Alemanha na preparação para o Euro'2022

Miguel Martins foi o MVP contra a Alemanha, com cinco golos e sete assisstências

No terceiro de três jogos nesta semana de estágio da seleção nacional de andebol, a equipa de Paulo Jorge Pereira derrotou a Alemanha, por 30-32

A Seleção Nacional de andebol venceu este domingo a Alemanha, em Dusseldorf, no terceiro de três jogos particulares nesta semana de estágio que visou preparar a presença no Campeonato da Europa de 2022.

Portugal começou por derrotar o Luxemburgo, por 39-21, depois perdeu com a Alemanha (30-28), para, este domingo, sair vencedor, por 30-32, num jogo em que Tito, com sete golos em nove remates, foi o melhor marcador de Portugal. Miguel Martins, com cinco golos e sete assistências foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) da partida.