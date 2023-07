Seleção feminina sub-19 termina Europeu de andebol no quarto lugar

Melhor de sempre de Portugal no campeonato da Europa

A seleção portuguesa de andebol feminino sub-19 ficou em quarto lugar, o seu melhor de sempre, no campeonato da Europa, após perder frente à anfitriã Roménia por 39-32 na discussão do terceiro posto.

Um "apagão" das pupilas de José António Silva durante a primeira parte, no qual permitiram um invulgar parcial de 8-0 (6-7 para 6-15) acabou por ser decisivo, num desafio que ao intervalo registava 13-18 para as romenas que, em muitas ocasiões, beneficiaram de discutíveis decisões de arbitragem, que foram travando a reação das lusas.

As portuguesas lideraram somente até aos 3-2, porém uma fase de desnorte - 17 perdas de bola contra somente sete das rivais, o que resultou em inferioridade 29-20 em remates até ao descanso - possibilitou às adversárias ganharem uma confortável vantagem.

As campeãs da Europa em 1998 e 2000 e bronze em 2007 - são a quarta equipa com melhor currículo europeu nesta categoria, a seguir à Dinamarca, Rússia e Hungria - foram mantendo a liderança folgada, consentindo apenas uma fugaz redução para quatro de diferença (19-15).

Esta foi, porém, a altura em que as jovens forasteiras revelaram mais vezes incredulidade com as decisões de arbitragem, sobretudo em situações de livres de sete metros, que no fim permitiram clara supremacia 8-2 para as romenas, bastante efusivas no fim do encontro.

Constança Sequeira, Alisia Boiciuc e Maria Lixandroiu foram as melhores marcadoras da partida, todas com oito golos.

Apesar do resultado, este foi um desempenho histórico das portuguesas, que nunca tinham atingido o top-10 da competição e que já tinha assegurado a presença no Mundial, que vai decorrer em 2024 na Macedónia do Norte.

Na sexta-feira, a formação esteve a segundos de poder atingir a final, contudo acabou por ceder um empate à vice-campeã mundial Dinamarca, que depois se impôs no prolongamento.