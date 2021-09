Seleção feminina inicia a preparação

Equipa de José António Silva começa a trabalhar esta terça-feira, com treino de tarde, em Rio Maior

Depois de, em junho, no Kosovo, com três vitórias em outros tantos jogos - Luxemburgo, Chipre e equipa da casa - se ter apurado para a qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2022, a Seleção Nacional A feminina de andebol junta-se esta terça-feira, em Rio Maior, para preparar os dois primeiros encontros do referido apuramento: no dia 6, na Hungria, e no dia 10, em Paredes, com a Espanha.

"O estágio tem como principal objetivo a consolidação do modelo de jogo da equipa, tendo o trabalho a realizar um foco particular nos aspetos individuais necessários à interpretação desse modelo. Paralelamente, iremos proceder à observação de atletas em contexto de Seleção, tendo em vista o alargamento do lote de jogadoras potencialmente convocáveis. Este último aspeto é muito importante para a nossa Seleção Nacional, já que existem diversos constrangimentos, particularmente lesões e limitações profissionais, que por vezes impedem o contributo de algumas atletas à equipa, sendo decisivo ter um lote alargado", explicou José António Silva, selecionador nacional.

A comitiva nacional viajará para Budapeste, capital da Hungria, no dia 5 e irá defrontar a congénere húngara no dia seguinte, na cidade de Érd. Antes do primeiro jogo do Grupo 5 de Qualificação, José António Silva anunciará a convocatória final para o respetivo encontro, bem como para o duelo seguinte, com Espanha.

Convocadas para Rio Maior

Guarda-redes: Ana Pontes, Ana Ursu, Andreia Costa

Pontas: Carolina Gomes, Carolina Monteiro, Érica Tavares, Neide Duarte

Laterais: Ana Carolina Silva, Luciana Rebelo, Joana Pires, Maria Duarte, Maria Pereira, Maria Unjanque, Mihaela Minciuna

Pivôs: Adriana Lage, Bebiana Sabino, Juceleyde Cabral, Rita Campos