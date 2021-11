Seleção feminina de andebol volta a vencer a Áustria em Viena

Depois de vencer o primeiro jogo por 26-25, as portuguesas venceram a Áustria novamente por vantagem mínima.

A seleção portuguesa de andebol feminina voltou este sábado a vencer a Áustria, por 31-30, no segundo e último jogo de preparação realizado sem a presença de público no Pavilhão BSFZ Südstadt, em Viena, na Áustria.

Depois de vencer o primeiro jogo por 26-25, a seleção portuguesa voltou a derrotar a Áustria pela margem mínima de um golo (31-30), numa partida em que Patricia Lima e Maria Pereira, com cinco golos, estiveram em evidência na concretização.

"Fizemos uma segunda parte muito intensa coletivamente e defendemos muito bem. Estamos muito felizes por termos acabado esta etapa com duas vitórias", disse, aos canais da federação de Andebol de Portugal (FAP), a ponta Mégane Ribeiro.

Sem competições oficiais agendadas, o selecionador nacional José António Silva aproveitou os encontros de preparação com a Áustria para consolidar o processo de construção da equipa e observar as jogadoras em ambiente competitivo.

Já a seleção austríaca inseriu os jogos com Portugal na preparação para o Mundial2021, a decorrer de 02 a 19 de dezembro, em Espanha. A Áustria marca presença no Grupo H da primeira fase, com a anfitriã Espanha, China e Argentina.

Os jogos decorreram sem a presença de público no Pavilhão BSFZ Südstadt, em Viena, devido às medidas de prevenção da covid-19 em vigor na Áustria.