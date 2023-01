Seleção de andebol tem um novo recordista: "23 anos na frente é um número giro"

Fábio Magalhães superou Eduardo Filipe, que foi por 23 anos o mais internacional de sempre da modalidade em Portugal.

É uma marca extraordinária, não só pelo tempo que levou a bater, como pelo próprio significado. Depois de, pelo menos, 23 anos na condição de jogador português de andebol mais internacional de sempre - para o Europeu de 2000, na Croácia, Eduardo Filipe partiu com 187 internacionalizações contra 181 de Carlos Resende - Fábio Magalhães ultrapassou Filipe, mudando as posições.

Após a partida de anteontem, frente à Islândia, na abertura do Mundial, Fábio passou a liderar, ou seja, é o novo atleta de andebol mais internacional de sempre em Portugal; com 272 partidas, Eduardo Filipe segue no pódio, com 271; fechado o mesmo com Carlos Resende, que parou nos 253. Este número de jogos, sublinhe-se, é total, incluindo, segundo dados da Federação de Andebol de Portugal, partidas pela seleção A, B e escalões mais jovens.

Curioso é o facto destas três primeiras posições serem ocupadas por laterais esquerdos, tendo outra característica comum: passaram todos por FC Porto e ABC.

De resto, tal como Filipe apanhou uma fase de grande afirmação da modalidade em Portugal, com os Europeus de 1994, 2000, 2002, 2004 e 2006 e os Mundiais de 1997, 2001 e 2003, Fábio está agora em pleno nesta sequência: Euro"2020, Mundial"2021, Jogos Olímpicos"2020, Europeu"2022 e, a decorrer, o Mundial . "Isto é um sinal do grande desenvolvimento do andebol no nosso país, uma clara demonstração da evolução que tem tido, com bastantes jogos internacionais e atletas com cada vez maior experiência a este nível", disse Eduardo Filipe a O JOGO, considerando que "23 anos na frente é um número giro. Será sempre algo para recordar com orgulho".